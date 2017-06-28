Специалисты по безопасности составили инструкцию по защите от вируса Petya
Специалисты Symantec составили инструкцию по защите от вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
В Symantec рассказали, что вирус ищет на компьютере следы уже существующего заражения. Если он их находит, атака прекращается. Речь идёт о файле C:\windows\perfc. Пользователям советуют создать его у себя на компьютере вручную, чтобы защититься от атаки. Как отмечает "Медуза"
, его нужно сделать доступным только для чтения. Различные источники советуют создавать либо perfc с расширением dll, либо файл без расширения.
Во вторник, 27 июня, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины атаковал
новый вирус, получивший название Petya. Он блокировал компьютеры и требовал выплату 300 долларов в биткоинах. Сообщалось, что его жертвами стали компьютеры "Роснефти", "Ашана", Киевского метрополитена, аэропорта Борисполь и кабинета министров Украины.
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