В Пионерском не нашли ни одного инвестора, желающего строить гостиницы

В Пионерском ни один инвестор не заявился на аукцион аренды земли для строительства гостиниц. Об этом сообщает "Балтик Плюс".



Власти города выставили на аукцион два участка — на улицах Советской и Армейской, однако так и не дождались ни одной заявки, потому аукционы пришлось признать несостоявшимися.



"Бизнес в первую очередь рассматривает привлекательность муниципалитета, — отметил глава округа Евгений Михейкин. — И конечно же, Светлогорск и Зеленоградск сейчас более привлекательны для инвесторов. Во-первых, они больше по размеру, там длиннее береговая линия, ну и нельзя забывать, что они считают деньги. Нам бы хотелось, чтобы и к нам инвесторы приходили, и мы всячески готовы этому способствовать и помогать, т.е. администрация в этой части всегда открыта".



При этом глава округа жалуется, что отелей в Пионерском катастрофически не хватает и особенно это заметно летом, когда в город съезжаются отдыхающие.



"Мы сейчас видим, что все отели на месяц-полтора вперёд забронированы. Большое количество жилья для приезжих сдаётся в частном секторе. Но в целом проблемы это не решает", — рассказал Михейкин.