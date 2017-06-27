В Пионерском не нашли ни одного инвестора, желающего строить гостиницы
В Пионерском ни один инвестор не заявился на аукцион аренды земли для строительства гостиниц. Об этом сообщает "Балтик Плюс".
Власти города выставили на аукцион два участка — на улицах Советской и Армейской, однако так и не дождались ни одной заявки, потому аукционы пришлось признать несостоявшимися.
"Бизнес в первую очередь рассматривает привлекательность муниципалитета, — отметил глава округа Евгений Михейкин. — И конечно же, Светлогорск и Зеленоградск сейчас более привлекательны для инвесторов. Во-первых, они больше по размеру, там длиннее береговая линия, ну и нельзя забывать, что они считают деньги. Нам бы хотелось, чтобы и к нам инвесторы приходили, и мы всячески готовы этому способствовать и помогать, т.е. администрация в этой части всегда открыта".
При этом глава округа жалуется, что отелей в Пионерском катастрофически не хватает и особенно это заметно летом, когда в город съезжаются отдыхающие.
"Мы сейчас видим, что все отели на месяц-полтора вперёд забронированы. Большое количество жилья для приезжих сдаётся в частном секторе. Но в целом проблемы это не решает", — рассказал Михейкин.
Ранее сообщалось, что гостиницы и рестораны Калининградской области с начала 2017 года терпят сплошные убытки.
При этом Калининград вошёл в десятку городов для летнего отдыха, популярных среди туристов с детьми. В летний период туристы с детьми бронируют в Калининградской области гостиницы в среднем на семь дней. За проживание они платят в среднем по 3 тыс. рублей в сутки.
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