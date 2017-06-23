Убытки гостиниц и ресторанов Калининградской области превысили доходы
Гостиницы и рестораны Калининградской области с начала 2017 года терпят сплошные убытки. Об этом пишет "РБК-Калининград",
ссылаясь на данные Калининградстата.
Сообщается, за четыре месяца 2017 года прибыль компаний в этой сфере составила 16,3 млн рублей, а убытки при этом достигли 17,5 млн рублей. Лишь половина (57%) калининградских гостиниц и ресторанов являются доходными.
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