Россияне смогут возмещать моральный вред за плохо оказанные услуги ЖКХ

Во вторник, 27 июня, на пленуме Верховного суда России подтвердили право граждан требовать через суд возмещения компенсации за моральный вред, если услуги ЖКХ были оказаны плохо. Об этом пишет "РИА Новости".



"Если исполнитель после заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг; если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом и т.п., потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа", — говорится в документе.



В суде отметили, что жильцы могут требовать даже полного освобождения от платы за плохо оказанные услуги. Для доказательства низкого качества услуг или факта перебоев в подаче света или воды можно использовать аудио- и видеосъёмку показаний свидетелей или заключения экспертов.



Вместе с тем суд постановил, что жильцы не смогут не платить за услуги, которыми не пользуются (например, как жители первых этажей лифтом). Отсутствие договора между жильцом и управляющей компанией также не освобождает его от ответственности за оплату коммунальных услуг.