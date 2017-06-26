С 1 июля в Калининграде подорожают тепло, свет и горячая вода (тарифы)

С 1 июля в Калининграде изменятся тарифы на свет, отопление и горячую воду. Стоимость природного газа, холодного водоснабжения и водоотведения останется прежней. Информация опубликована на сайтах региональной службы по тарифам и поставщиков коммунальных ресурсов.
Тепло
С 1 января 2017 года тариф составлял 2190,08 руб./ккал, сейчас он вырастет до 2264,54 руб./ккал. Рост цен мы почувствуем осенью, когда начнётся отопительный сезон.
В "Калининградтеплосети" напомнили, что сейчас в городе действуют две системы расчёта с потребителями.
1. Если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепла, жильцы платят за фактически потреблённый ресурс.
2. Если счётчика нет, то оплата осуществляется по нормативам, утверждённым региональным правительством. Средняя продолжительность отопительного сезона в Калининграде составляет 190 дней, общая сумма делится на семь равных частей, и мы платим за тепло в течение семи месяцев.
Подробнее с нормативами можно ознакомиться на сайте
МП "Калининградтеплосеть".
Недавно на предприятии объяснили
, почему жители домов, в которых есть счётчики тепла, получили счета на оплату с начислениями за отопление за май (при том, что отопительный сезон завершился в апреле).
Горячая вода
Тариф на горячую воду включает в себя два компонента — холодную воду и её подогрев. Стоимость первой не увеличилась, поэтому в целом услуга подорожает за счёт второй составляющей. Рост составит 2,9% — с 162, 84 руб./куб. м до 167,56 руб./куб. м.
В регионе горячее водоснабжение больше всего подорожает в Пионерском, Светлогорске, Янтарном, Светлом, Багратионовске. В ряде городских округов стоимость этой услуги возрастёт более чем на 7%.
Свет
С 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут более чем на 3%. Для населения одноставочный тариф (когда мы платим одинаково за день и ночь) составит 3,92 руб./кВтч против нынешних 3,79.
Если в квартире установлена электрическая плита, платить придётся 2,74 руб./кВтч (сейчас 2,65).
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