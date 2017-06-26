+17 °C
днем
+14 °C
ночью
26 июня 2017 г. 18:23
63 998 пользователей
за 24 часа на сайте
59.04 -0.35
Курс ММВБ на 26 июня 2017, 18:00
66.07 -0.41
Курс ММВБ на 26 июня 2017, 18:00
15.77 0.0
Курс ЦБ на 27 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

С 1 июля в Калининграде подорожают тепло, свет и горячая вода (тарифы)

14:32
  5558 5
Архив Клопс.Ru
С 1 июля в Калининграде изменятся тарифы на свет, отопление и горячую воду. Стоимость природного газа, холодного водоснабжения и водоотведения останется прежней. Информация опубликована на сайтах региональной службы по тарифам и поставщиков коммунальных ресурсов. 

Тепло 

С 1 января 2017 года тариф составлял 2190,08 руб./ккал, сейчас он вырастет до 2264,54 руб./ккал. Рост цен мы почувствуем осенью, когда начнётся отопительный сезон. 
 
В "Калининградтеплосети" напомнили, что сейчас в городе действуют две системы расчёта с потребителями.
 
1. Если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепла, жильцы платят за фактически потреблённый ресурс.
 
2. Если счётчика нет, то оплата осуществляется по нормативам, утверждённым региональным правительством. Средняя продолжительность отопительного сезона в Калининграде составляет 190 дней, общая сумма делится на семь равных частей, и мы платим за тепло в течение семи месяцев.
 
Подробнее с нормативами можно ознакомиться на сайте МП "Калининградтеплосеть".
 
Недавно на предприятии объяснили, почему жители домов, в которых есть счётчики тепла, получили счета на оплату с начислениями за отопление за май (при том, что отопительный сезон завершился в апреле). 

Горячая вода 

Тариф на горячую воду включает в себя два компонента — холодную воду и её подогрев. Стоимость первой не увеличилась, поэтому в целом услуга подорожает за счёт второй составляющей. Рост составит 2,9% — с 162, 84 руб./куб. м до 167,56 руб./куб. м.
 
В регионе горячее водоснабжение больше всего подорожает в Пионерском, Светлогорске, Янтарном, Светлом, Багратионовске. В ряде городских округов стоимость этой услуги возрастёт более чем на 7%. 

Свет 

С 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут более чем на 3%. Для населения одноставочный тариф (когда мы платим одинаково за день и ночь) составит 3,92 руб./кВтч против нынешних 3,79. 
 
Если в квартире установлена электрическая плита, платить придётся 2,74 руб./кВтч (сейчас 2,65).
 
Более подробная информация есть на сайте "Янтарьэнергосбыта".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
5 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Елизавета
Елизавета #
15:43
когда же кончится это безобразие! Сейчас не платят за коммунальные услуги единицы, скоро сотни жителей не будут платить! Зарплата не повышается, а расходы увеличиваются! Когда же прекратится этот беспредел?
Ответить Цитировать
Chipster
Chipster #
16:20
Да им глубоко НАС*АТЬ на повышение---с их то зарплатами и откатами...Да и у большинства *служителей народа* частные дворцы,где оплата услуг копеечная...Им то что до нас...
Ответить Цитировать
Inssider
Inssider #
16:50
Это свойство самой уголовно-воровской системы. И продукты, и услуги будут только дорожать до того кульминационного момента, когда система пойдет вразнос, а ее уголовный пахан прекратит существование.
Самое ужасное. что при этом накроется банковская система, с ней все накопления, а бумажные деньги моментально обесценятся.
Произойти все может в любой момент!
Готовимся!
Ответить Цитировать
koteyka
koteyka #
17:21
Интересно столетний юбилей повториться в этом году ???
Ответить Цитировать
Кёнигсград
Кёнигсград #
17:42
Мне интересно что ещё нужно сделать с ватой,чтобы она зашевелилась.По ходу дела пока до лаптей и деревянной миски с похлёбкой не дойдёт.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

С 1 июля в Калининграде подорожают тепло, свет и горячая вода (тарифы)
14:32
  5558 5
С 1 июля в Калининграде подорожают тепло, свет и горячая вода (тарифы)
От стресса и скуки: что такое спиннер и как он раскрутился в Калининграде
Фото горячей новости
17:19
  1342 0
С 1 июля калининградские студенты-родители начнут получать ежемесячное пособие
Фото горячей новости
15:18
  1784 0
В Калининграде объявили в розыск 13-летнюю школьницу, пропавшую в воскресенье (фото)
Фото горячей новости
14:44
  4799 0
Алиханов: Несколько компаний ведут переговоры с "Вестером", чтобы забрать себе торговые объекты
Фото горячей новости
14:28
  3251 1

Лента новостей

Картинка
Калининградский облизбирком принял документы от четвёртого кандидата на пост губернатора региона
18:12
  135 0
Картинка
Источник: мужчину на Дубовой аллее нашли повешенным
18:05
  390 0
Картинка
Ножницы и куртка в крови: в областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве Владимира Кобера
18:01
  312 1
Картинка
Под Нестеровом житель Челябинска врезался в дерево на Renault Logan
17:37
  409 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  5552 1
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  5265 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo