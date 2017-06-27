"У вас климат лучше!": крымчанка на инвалидной коляске решила переехать в Калининград после первого в жизни путешествия

Жительница крымского города Саки решила переехать в Калининград после проекта "Путешествие мечты" — недельного тура для людей с инвалидностью из разных уголков страны в Калининградскую область. Инициаторы проекта доказали, что перелететь за тысячи километров возможно, даже сидя в коляске.

До путешествия в Калининград Ирина Лиханская ни разу не путешествовала на самолёте, хотя затворницей себя не считает. Она работает председателем Крымской ассоциации инвалидов. Признаётся, что не из тех, кто годами не выходит из своих квартир. Она выезжает за пределы своего города. "По возможности стараюсь передвигаться. Всё равно давно хочется побывать за пределами нашего замкнутого пространства. Дальше Крыма ведь всё равно нигде не была", — говорила Ирина до поездки.

Калининградская область Ирине и её сестре очень понравилась. После поездки возникла идея переехать. Сёстры думали об этом давно, но они никак не могли подобрать подходящий город.

"В Крыму очень хороший климат для отдыха, но жить лучше при такой погоде, как в Калининграде, потому что не так жарко. Сейчас продаём своё жильё. В Саки у нас небольшой домик, мы привыкли к независимой жизни. Вот бы и в Калининграде подобное жильё найти! Процесс сложный", — делится женщина.

Во время поездки группа жила в Светлогорске. "Доступность там слабая. В Крыму удалось сдвинуть дело с точки, и в Калининграде намерена работать в этом направлении. Я эксперт по доступной среде. Сестра тоже найдёт себя. Она занимается творчеством. Мечтает научиться лепить из глины. Её очень вдохновило общение со скульптором в доме-музее Брахерта", — рассказывает Ирина Лиханская.

Семь героев вместе с сопровождающими в начале мая преодолели сотни километров — из Сергиева Посада, Уфы, Тимашевска, Саки, Ногинска. За неделю они увидели главные калининградские достопримечательности: Музей янтаря, Музей Мирового океана, Кафедральный собор. Участники проекта посетили концерт органной музыки, 11-й форт и отведали солдатской каши, совершили прогулку на яхте, посетили деревню викингов, погуляли по Светлогорску, а в музее Брахерта для них провели мастер-класс по гончарному делу. В один из дней участники посетили Гданьск.

Идея пришла в головы калининградки Светланы Нигматуллиной и москвички Марии Решетовой. Светлана — первый гид-экскурсовод в инвалидной коляске и занимается развитием доступного туризма. Мария оказывает психологическую помощь людям с тяжёлыми заболеваниями. Они объединили свои силы, чтобы доказать, что человек на коляске может свободно путешествовать и преграды существуют только в головах. В начале года женщины провели вебинар о путешествиях для людей с инвалидностью. Светлана сама побывала в 14 странах. Светлана Нигматуллина живёт в Гвардейске. Она объездила полмира и жалеет только об одном: поздно поняла, что способна путешествовать, сидя в инвалидной коляске.