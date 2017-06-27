В России разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика
В России расширили перечень документов, по которым можно продавать алкоголь. Список пополнился паспортом болельщика (FAN ID) и водительскими правами, сообщает "РИА Новости"
.
Таким образом, Минпромторг расширил перечень документов, по которым можно установить совершеннолетие покупателя, с 12 до 14. Проверять возраст по паспорту болельщика продавцы смогут до 31 декабря 2018 года.
Паспорт болельщика (FAN ID) выдаётся бесплатно. Его необходимо получить после приобретения билета на матч. Адреса и график работы центров выдачи FAN ID (паспортов болельщиков) размещены на портале www.fan-id.ru
. В июне в Калининграде приступили
к выдаче этих документов.
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