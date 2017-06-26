В Калининграде стартовал приём заявок от медиков и педагогов на получение субсидий для ипотеки
В Калининграде начался приём заявок от молодых медицинских и педагогических работников на получение мер социальной поддержки в форме социальной выплаты на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным для приобретения жилого помещения на территории Калининградской области. Об этом сообщается на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
Размер предоставляемой субсидии составляет до 30% от стоимости, установленной договором приобретения жилого помещения или объекта долевого строительства.
Кто имеет право на субсидию
Право на получение социальной выплаты имеют граждане РФ, которым ещё не исполнилось 36 лет, которые работают педагогами или медиками и имеют стаж не менее трёх лет. Работать необходимо в государственной организации и жить на территории Калининградской области, а договор ипотечного жилищного кредита (займа) должен быть заключён после 1 января 2017 года. На субсидию имеет право человек, ране не улучшавший жилищные условия с использованием государственной поддержки за счёт средств федерального и областного бюджетов.
Как получить субсидию
Для получения социальной выплаты необходимо предоставить пакет документов в уполномоченную организацию — фонд "Жилищное и социальное строительство Калининградской области". Список необходимых документов размещён на сайте фонда www.ipoteka-kaliningrad.ru в разделе "Документы". Получить консультации можно в отделениях фонда в г. Калининграде: ул. Зелёная, 89, Ленинский пр., 1, либо по телефонам: (4012) 32-02-55, 555-001.
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