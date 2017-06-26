С 1 июля калининградские студенты-родители начнут получать ежемесячное пособие

В Калининградской области студентам очной формы обучения, в чьих семьях появились дети, с 1 июля начнут выплачивать поддерживающее пособие. Об этом сообщается на сайте регионального министерства социальной политики.



Размер ежемесячного пособия студенческой семье в текущем году составит 9 753 рубля, что равно величине прожиточного минимума для детей, установленной в Калининградской области. Право на такое пособие имеют семьи, в которых оба родителя (или один из родителей, если семья является неполной) очно получают профессию в организациях среднего и высшего образования (в том числе в филиалах), расположенных на территории Калининградской области.



Деньги будут выплачивать одному из родителей на ребёнка, рождённого в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с 1,5 до 3 лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную региональным правительством на дату подачи заявления о предоставлении ежемесячного пособия студенческим семьям (с 8 июня 2017 это 10 189 рублей).



Для назначения ежемесячного пособия студенческим семьям граждане уже с 1 июля могут обращаться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, представив следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и его проживание на территории Калининградской области;

2) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребёнком;

3) свидетельство о рождении ребёнка;

4) документы, подтверждающие доходы семьи;

5) справку из образовательной организации об обучении по очной форме обучения с указанием срока обучения обоих родителей (одного из родителей, если семья является неполной, состоящей из одного родителя) на территории Калининградской области;

6) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае подачи заявления через представителя.