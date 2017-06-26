В минтуризме рассказали, насколько эффективно прошла поездка блогеров в Калининградскую область

В минтуризме рассказали, какого эффекта им удалось добиться благодаря приезду в область блогеров. Как уточняется в ответе на информационный запрос Клопс.Ru, перед приезжавшими в июне в регион специалистами стояла задача познакомиться с Калининградской областью и донести полученную информацию о туристической привлекательности территории до пользователей социальных сетей.
"Для каждого блогера были подготовлены максимально релевантные контенту их блогов и аккаунтов места для посещения. Так, например, руферы Ангела Николау и Иван Биркус поднялись на Кафедральный собор, а трэвел-блогеры Саша Мазуров и Илия Воскресенский, известные своими пейзажными фотографиями, отправились на Куршскую косу. В туре принимала участие команда блогеров Russian Explorers, которые постоянно рассказывают об интересных местах в нашей стране", — поясняется в ответе.
В качестве отчёта блогеры предоставили данные статистики stories: за их поездкой в Калининградскую область наблюдало более 7 миллионов человек. Публикации блогеры снабжали хэштегом #безграничныйкалининград. По данным регионального минтуризма, общий охват аудитории по подписчикам составил 18 млн 235 тысяч. Посты собрали 958 тысяч лайков и восемь тысяч комментариев.
"Данные показатели свидетельствуют в пользу организации подобных пресс-туров для блогеров в целях популяризации Калининградской области, увеличения аудитории желающих посетить регион", — отметили в министерстве по культуре и туризму. Отмечается, что в ближайшее время ожидается выход в сеть ещё нескольких видеороликов.
В Калининград блогеры приезжали в начале июня
. Тур был организован правительством области. На организацию проживания, питания, транспортное и экскурсионное обслуживание мероприятий для 50 специалистов из регионального бюджета выделили 1,181 млн рублей. В Калининградской области молодые люди провели три дня, со 2 по 4 июня. В Калининград приехали как travel-блогеры, так и не самые очевидные специалисты для продвижения региона — те, кто снимает вирусные ролики, лайфхаки, beauty-обзоры. К слову, десяток из них представляют один продюсерский центр — Ploskov Production.
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