Обед с Алихановым и танцы под "Грибы": как популярные блогеры в Калининград приезжали

Кто приехал?

В качестве основного требования в техзадании значилось, что в тур приглашаются только блогеры с охватом аудитории в LiveJournal, YouTube, Instagram не менее 100 000 подписчиков.

В Калининград приехали как travel-блогеры, так и не самые очевидные специалисты для продвижения региона — те, кто снимает вирусные ролики, лайфхаки, beauty-обзоры. К слову, десяток из них представляют один продюсерский центр — Ploskov Production.



По мнению директора по развитию PR-агентства Zebra Company Анастасии Джмухадзе, 50 участников тура — это слишком большая группа.

"Её надо либо делить, либо приглашать на конкретное массовое мероприятие. Самое оптимальное количество — от 5 до 12 человек. Если приглашать меньше, то есть риски, что затраты не окупятся по охвату аудитории. Изначально заказчик ставит перед нами задачу и обозначает, каких целей хочет добиться. Если это популяризация региона, то надо выбирать тех, кто пишет о стиле жизни, о путешествиях, о ресторанах, достопримечательностях. Мы составляем карту блогеров, ведём переговоры с ними, договариваемся о поездке. Важно, чтобы целевая аудитория участников не только по количеству, но и по активности соответствовала нашим задачам. Есть такой параметр, как вовлечённость. В Instagram для её измерения есть специальные инструменты. На YouTube тоже считается количество просмотров и их соотношение с количеством комментариев", — поясняет Анастасия.

Что сняли?

Бывший калининградец Александр Хоменко (@khomenko.tv), а ныне — ведущий на телеканале "Ю" и шоумен, в интервью радио " Комсомольская правда — Калининград " рассказал, что посмотрел на знакомые места по-новому.