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Обед с Алихановым и танцы под "Грибы": как популярные блогеры в Калининград приезжали

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
14:31
  1392 0
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В начале июня в Калининград приезжали блогеры. Тур был организован правительством области. О том, что здесь делали 50 популярных у интернет-аудитории молодых людей и что потом написали о регионе, — в материале Клопс.Ru.

Сколько это стоило?

На организацию проживания, питания, транспортное и экскурсионное обслуживание мероприятий из регионального бюджета готовы были выделить 1,6 млн рублей. Победителем торгов стала компания "Инновация 24". Подрядчик снизил эту цифру до 1,181 млн. В Калининградской области блогеры провели три дня, со 2 по 4 июня. Молодые люди гуляли по городу, побывали у моря, покатались на ретротрамвае и отобедали с врио губернатора. 
 
 
 
Маша Гамаюн уверена в важности подобных туров для развития туризма: "У молодёжи складывается впечатление, что путешествовать можно только за границу, но и в России есть интересные места, в которых можно побывать и получить удовольствие, не сравнимое ни с чем. Мы делимся своими ощущениями о городе в фото и сториз, ненавязчивым способом предлагая посетить город, тем самым развивая его жизнь как туристическую, так и обыденную".
 
В целом впечатления о поездке у блогеров сложились схожие. Даже одна и та же цапля на Куршской косе попала в объективы сразу нескольких участников тура. А еще на фото — череда завораживающих видов, красивых девушек на их фоне и комментариев без особой смысловой нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
По данным правительства, за молодым видеоблогером (ещё одним участником поездки) Андреем Глазуновым следит уже миллион подписчиков. Он, как и многие, разыгрывает в скетчах жизненные ситуации, но отличительной его особенностью являются обаяние и красивые глаза, отмечают в Региональном информационном центре туризма.
 
В Instagram голубоглазого Андрея Глазунова (@andrewglazunov) нет постов из Калининграда, не отметился тур и на YouTube-канале популярного блогера.
 
Касё Гасанов — блогер, который превратил увлечение путешествиями в дело своей жизни. Он несколько лет учился и работал в Китае, рассказывал про эту страну и снимал видео о жизни современных китайцев. Сегодня Касё путешествует по всему миру и делится полезной информацией со своими подписчиками. На своём канале на YouTube он опубликовал полное видео по итогам поездки. Здесь и велосипедные прогулки, и обед в "Штайндамм-99", и пляски под песни "Грибов".
 
 
Блогеры Ангела Николау (@angela_nikolau) и Иван Биркус (@beerkus) — покорители самых высоких точек планеты и авторы самых опасных селфи в мире. Иван и Ангела не раз становились героями статьей в крупных западных СМИ. В Калининграде они забрались на крышу Кафедрального собора, откуда они сняли видео.
 
 
Директор по развитию PR-агентства Zebra Company Анастасия Джмухадзе поясняет, каким образом отслеживается эффективность организованного тура блогеров:
 
"В качестве отчёта мы обговариваем определённое количество публикаций по итогам поездки. Это может быть фоторепортаж, видео или фото плюс текст. Изучаем количество откликов на эти посты. Заранее мы можем лишь гипотетически предполагать охват, но гарантий тут никаких быть не может. Мы не можем гарантировать, что если у блогера аудитория 50 тысяч, то половина из них этот пост увидят, прочитают и им заинтересуются".
 
Анастасия вспоминает организованный недавно тур в Карелию. "Если говорить о количестве публикаций, то за три дня это примерно от шести до 12, но всё зависит от формата. Каждая фотография в Instagram — это отдельный пост, в Facebook — это несколько снимков и несколько постов, YouTube — это одно-два итоговых видео. По Карелии мы фиксировали количество переходов на сайт. Например, участник тура публиковал пост о том, что остановился в отеле, в комментариях пошла череда вопросов по названию гостиницы, стоимости и т.д. В эти моменты мы фиксировали скачки в посещаемости сайта отеля".

О том, как в Калининграде планируют оценивать эффективность мероприятия, в региональном министерстве по культуре и туризму пообещали прокомментировать позднее. 
 

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