Обед с Алихановым и танцы под "Грибы": как популярные блогеры в Калининград приезжали

Кто приехал?
В качестве основного требования в техзадании значилось, что в тур приглашаются только блогеры с охватом аудитории в LiveJournal, YouTube, Instagram не менее 100 000 подписчиков.
В Калининград приехали как travel-блогеры, так и не самые очевидные специалисты для продвижения региона — те, кто снимает вирусные ролики, лайфхаки, beauty-обзоры. К слову, десяток из них представляют один продюсерский центр — Ploskov Production.
По мнению директора по развитию PR-агентства Zebra Company Анастасии Джмухадзе, 50 участников тура — это слишком большая группа.
"Её надо либо делить, либо приглашать на конкретное массовое мероприятие. Самое оптимальное количество — от 5 до 12 человек. Если приглашать меньше, то есть риски, что затраты не окупятся по охвату аудитории. Изначально заказчик ставит перед нами задачу и обозначает, каких целей хочет добиться. Если это популяризация региона, то надо выбирать тех, кто пишет о стиле жизни, о путешествиях, о ресторанах, достопримечательностях. Мы составляем карту блогеров, ведём переговоры с ними, договариваемся о поездке. Важно, чтобы целевая аудитория участников не только по количеству, но и по активности соответствовала нашим задачам. Есть такой параметр, как вовлечённость. В Instagram для её измерения есть специальные инструменты. На YouTube тоже считается количество просмотров и их соотношение с количеством комментариев", — поясняет Анастасия.
Что сняли?
Бывший калининградец Александр Хоменко (@khomenko.tv), а ныне — ведущий на телеканале "Ю" и шоумен, в интервью радио "Комсомольская правда — Калининград
" рассказал, что посмотрел на знакомые места по-новому.
"Было приятно смотреть на местных жителей и улыбки прилетевших ребят. Испытывал гордость. Единственная ложка дёгтя в хорошей истории — это реакция некоторых калининградцев в социальных сетях. Микроблоги запускали чернильные, до конца не понимая сути мероприятия", — говорит Хоменко.
Сам блогер суть для себя объясняет довольно просто, ведь по его словам, со стороны региональных властей к ним не выдвигалось никаких особых требований. "Сказали просто: делайте обзор своими глазами. Блогер — это не тот человек, который должен подчиняться кому-то или чему-то. Каждый смотрит и пишет то, что считает нужным. Время меняется, и рычаги воздействия на аудиторию тоже меняются. Сейчас надо по-другому доносить людям, что, где и как. Раньше работали буклеты и наружка, сейчас — посты в соцсетях", — подчёркивает экс-калининградец.
На странице Хоменко в Instagram вышло несколько фотографий — природные красоты региона и встреча с родными.
В Региональном информационном центре туризма блогеру Маше Гамаюн дали следующую характеристику: "Яркая актриса и блогер. Мария вместе с мужем (режиссёром-сценаристом) Иваном Гамаюном ведёт страницу в Instagram. Свободный полёт фантазии на любые темы, необычные скетчи, короткометражные зарисовки".
Маша рассказывает Клопс.Ru, что в городе оказалась не впервые, в этот раз удалось ближе познакомиться с подписчиками, которые пришли к ней на встречу. Снимать "необычный скетч" по мотивам поездки Гамаюн не стала.
"На нашей странице не планировалось видео из Калининграда. У нас не присутствует формат блога или обзора. Это больше скетчи и красивые зарисовки. Однако у многих моих друзей, коллег будут видеозаписи из поездки. На месте мы снимали яркие интересные сториз, в которых мы делились своими впечатлениями о поездке", — говорит девушка.
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