Дома на 48 улицах Калининграда до конца июня остались без горячей воды из-за работ на газопроводе

В Калининграде из-за ремонтных работ на газопроводе остались без горячей воды дома на 48 улицах. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба администрации города.



До 30 июня прекращается подача горячей воды потребителям РТС "Восточной". Также от горячего водоснабжения в связи с ремонтом водонагревателя также отключён дом 42–52 по ул. Зелёной. Кроме того, дома на нескольких улицах остались без света в связи с плановыми ремонтами.