Дома на 48 улицах Калининграда до конца июня остались без горячей воды из-за работ на газопроводе
В Калининграде из-за ремонтных работ на газопроводе остались без горячей воды дома на 48 улицах. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
До 30 июня прекращается подача горячей воды потребителям РТС "Восточной". Также от горячего водоснабжения в связи с ремонтом водонагревателя также отключён дом 42–52 по ул. Зелёной. Кроме того, дома на нескольких улицах остались без света в связи с плановыми ремонтами.
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