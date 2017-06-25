В Калининграде для съёмок сериала с Прилучным ищут актёров массовки с советскими чемоданами

В Калининграде на понедельник, 26 июня требуются актёры на роль пассажиров поезда и встречающих. Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"

Для съёмок ищут мужчин и женщин в возрасте от 25 до 60 лет и детей от 7 до 13 лет. Организаторы обещают отдельно доплатить тем, кто возьмёт с собой старый советский чемодан.

Речь идёт о сериале для "Первого канала" с рабочим названием "Жёлтый глаз тигра", съёмки которого проходят на территории Калининградской области. В нём снимается Павел Прилучный. Фильм посвящён янтарному бизнесу.