В Калининграде ищут выпускников на съёмки сериала для Первого канала
В Калининграде на 24 июня требуются выпускники 11 класса для съёмок в массовке. Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"
.
Речь идёт о сериале для "Первого канала" "Жёлтый глаз тигра" с участием известного актёра Павла Прилучного. Съёмки проходят в Калининградской области. Фильм посвящён янтарному бизнесу — как легальному, так и нелегальному.
Всего требуются сорок девочек и сорок мальчиков. Первым лучше надеть коричневую школьную форму, вторым — классические костюмы и белые рубашки. Желающим сняться в сериале нужно отправить заявку в соцсети
.
Ранее съёмки сериала проходили
на территории Кафедрального собора. Кроме того, для одного из эпизодов требовался мужчина
, понимающий язык глухонемых.
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