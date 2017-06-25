Глава Янтарного: Число выезжающих на пляжи сократилось благодаря рейдам полиции

Число выезжающих на пляжи в Янтарном сократилось благодаря еженедельным рейдам полиции. Об этом Клопс.Ru рассказал глава городского округа Алексей Заливатский.

"Все местные уже в курсе наказаний за такую езду, и приезжие успокоились", – сказал Заливатский, отметив, что многих останавливает сумма штрафа, доходящая до четырёх с половиной тысяч рублей.

По словам главы городского округа, многие автомобилисты перестали парковаться в пляжной зоне. Теперь они оставляют автомобили в разрешённых местах.