"Ведомости": на должность главы "Почты России" претендует экс-замполпреда президента по СЗФО
На должность гендиректора "Почты России" претендует замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Об этом сообщают "Ведомости"
, ссылаясь на федеральных чиновников и знакомых покидающего пост Дмитрия Страшнова.
По информации издания, преемник будет определён на следующей неделе. Основной кандидатурой называют Воскресенского. Ранее он занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном округе, где с 2012 по 2014 годы отвечал за развитие Калининградской области.
В качестве других претендентов называют экс-зампреда правления Сбербанка Светлану Сагайдак и члена правления "Ростеха" Сергея Куликова. Кандидатуры согласовывались с Дмитрием Медведевым. Как сообщает издание, сам Воскресенский заявил, что не знает, есть ли он в списке кандидатов.
С 2008 по 2012 год в Минэкономразвития Станислав Воскресенский курировал вопросы, связанные с деятельностью естественных монополий, налогами, инвестиционной политикой. В июле 2012 года он был назначен на должность заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. В августе 2014 года он покинул
этот пост.
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