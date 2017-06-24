"Ведомости": на должность главы "Почты России" претендует экс-замполпреда президента по СЗФО

На должность гендиректора "Почты России" претендует замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Об этом сообщают "Ведомости" , ссылаясь на федеральных чиновников и знакомых покидающего пост Дмитрия Страшнова.

По информации издания, преемник будет определён на следующей неделе. Основной кандидатурой называют Воскресенского. Ранее он занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном округе, где с 2012 по 2014 годы отвечал за развитие Калининградской области.

В качестве других претендентов называют экс-зампреда правления Сбербанка Светлану Сагайдак и члена правления "Ростеха" Сергея Куликова. Кандидатуры согласовывались с Дмитрием Медведевым. Как сообщает издание, сам Воскресенский заявил, что не знает, есть ли он в списке кандидатов.