Google откажется от сканирования личной почты для персонализации рекламы
Google откажется от сканирования переписки пользователей для персонализации рекламы. Об этом сообщается
в блоге компании.
Новые правила начнут действовать в 2017 году. Как отмечено в сообщении, после нововведения реклама в почте Google станет зависеть от пользовательских настроек, как это уже делается в других сервисах компании. Тем не менее, Google продолжит сканировать письма пользователей в целях поиска вирусов и спама.
В четверг, 22 июня, провайдеры начали блокировать
российский домен Google – google.ru. Глава Роскомнадзора объяснил, что это было связано с перенаправлением с сайта букмекерской компании. Доступ к домену восстановили.
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