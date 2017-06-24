Google откажется от сканирования личной почты для персонализации рекламы

Google откажется от сканирования переписки пользователей для персонализации рекламы. Об этом сообщается в блоге компании.

Новые правила начнут действовать в 2017 году. Как отмечено в сообщении, после нововведения реклама в почте Google станет зависеть от пользовательских настроек, как это уже делается в других сервисах компании. Тем не менее, Google продолжит сканировать письма пользователей в целях поиска вирусов и спама.