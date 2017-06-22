СМИ: провайдеры начали блокировать российский домен Google (обновлено)
В четверг, 22 июня, провайдеры начали блокировать российский домен Google — google.ru
. Об этом сообщает "Медуза"
.
Поисковик уже заблокировали компании "Акадо", ТТК и столичный "Авакс". По данным журналистов, сайт появился в "выгрузке" — специальном списке сайтов, составленном Роскомнадзором. Этот перечень создан для провайдеров, чтобы те могли узнать, какие сайты необходимо заблокировать. Домен google.ru находился в списке запрещённых сайтов с 2016 года.
Обновлено от 14:33
"Ведомости"
со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова сообщили, что домен заблокировали из-за редиректа — перенаправления — с сайта букмекерской компании, который стоял на Google. Компания уже решила проблему, поэтому доступ к домену восстановили.
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