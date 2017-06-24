На четырёх калининградских стройках установили видеокамеры "Безопасного города"
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
На четырёх калининградских стройплощадках установили видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Речь идёт о стадионе "Калининград", ремонте дорожного покрытия на Московском проспекте, реконструкции Деревянного моста на Октябрьском острове и Высокого моста на ул. Дзержинского. На этих стройках установили камеры "Безопасного города", сделав наблюдение за работой доступным для всех желающих в режиме онлайн. Посмотреть трансляцию можно по ссылке
.
"Благодаря использованию мощностей комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение за работами по реконструкции. Распоряжение губернатора выполнено сотрудниками "Безопасного города" в кратчайшие сроки", – рассказал директор ГКУ Калининградской области "Безопасный город" Алексей Игнатенко.
9 июня стало известно
о том,что видеокамеры появятся на стройке Высокого моста. Такое поручение дал врио губернатора Антон Алиханов.
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