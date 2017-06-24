На ул. Дзержинского убрали более полусотни незаконных рекламных баннеров (фото)

В четверг, 22 июня, в Калининграде на улице Дзержинского убрали более полусотни баннеров и табличек с незаконной рекламой. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Несогласованную рекламу ликвидировали во время выезда сотрудников комитета архитектуры и строительства и общественной организации "Зелёный фронт". По итогам рейда демонтировано 14 незаконных рекламных конструкций, снято более полусотни табличек и объявлений с деревьев и опор освещения.

"За 2016 год более 1000 незаконных рекламных конструкций, объявлений и вывесок было демонтировано с опор освещения, контактной сети, деревьев и разных элементов уличной мебели. За 5 месяцев 2017 года снято уже более 500 таких незаконных носителей с деревьев, других зеленых насаждений. Выдано 86 предписаний правообладателям и предпринимателям, которые незаконно разместили свои вывески и объявления. Кроме того, демонтирована 221 отдельно стоящая конструкция. И эта работа продолжается", — поделился председатель КАиС горадминистрации Артур Крупин.

Сообщается, что сотрудники отдела рекламы комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда дважды в неделю совершают выезды. Специалисты проводят на калининградских улицах мониторинг: незаконную рекламу ищут на зданиях, заборах, опорах освещения, остановках общественного транспорта рекламных конструкций, установленных незаконно или срок разрешения на которые истёк. Демонтаж незаконных конструкций осуществляется два-три раза в месяц, отметили в пресс-службе.