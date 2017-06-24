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Главная Новости Общество

На ул. Дзержинского убрали более полусотни незаконных рекламных баннеров (фото)

23 июня 201721:45
  589 0
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
7 фото
В четверг, 22 июня, в Калининграде на улице Дзержинского убрали более полусотни баннеров и табличек с незаконной рекламой. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. 
 
Несогласованную рекламу ликвидировали во время выезда сотрудников комитета архитектуры и строительства и общественной организации "Зелёный фронт". По итогам рейда демонтировано 14 незаконных рекламных конструкций, снято более полусотни табличек и объявлений с деревьев и опор освещения. 
 
"За 2016 год более 1000 незаконных рекламных конструкций, объявлений и вывесок было демонтировано с опор освещения, контактной сети, деревьев и разных элементов уличной мебели. За 5 месяцев 2017 года снято уже более 500 таких незаконных носителей с деревьев, других зеленых насаждений. Выдано 86 предписаний правообладателям и предпринимателям, которые незаконно разместили свои вывески и объявления. Кроме того, демонтирована 221 отдельно стоящая конструкция. И эта работа продолжается", — поделился председатель КАиС горадминистрации Артур Крупин.
 
Сообщается, что сотрудники отдела рекламы комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда дважды в неделю совершают выезды. Специалисты проводят на калининградских улицах мониторинг: незаконную рекламу ищут на зданиях, заборах, опорах освещения, остановках общественного транспорта рекламных конструкций, установленных незаконно или срок разрешения на которые истёк. Демонтаж незаконных конструкций осуществляется два-три раза в месяц, отметили в пресс-службе. 
 
Ранее стало известно, что администрация Калининграда в июне планирует разработать нормативный документ, запрещающий установку несогласованной рекламы на фасадах зданий и в оконных проёмах. В январе 2017 года сообщалось, что врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал уродством рекламные вывески, расположенные на первых этажах зданий. Глава региона отметил, что данные объявления портят вид недавно отремонтированных домов.

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