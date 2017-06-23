Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов проконтролировал подготовку острова Октябрьский к чемпионату мира по футболу

На набережной Карбышева в Калининграде начали укреплять берег Октябрьского острова. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Берегоукрепление откосного типа будет вестись от Деревянного моста до "створа" с Литовским валом. Прилегающую территорию тоже благоустроят.