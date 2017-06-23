На набережной Карбышева в Калининграде начали укреплять берег
Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов проконтролировал подготовку острова Октябрьский к чемпионату мира по футболу
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
На набережной Карбышева в Калининграде начали укреплять берег Октябрьского острова. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Берегоукрепление откосного типа будет вестись от Деревянного моста до "створа" с Литовским валом. Прилегающую территорию тоже благоустроят.
Сообщается, что на Солнечном бульваре под стоянки уложено уже почти 30 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Также продолжается установка очистных сооружений, которые обеспечат водопонижение и очистку ливневых стоков. Напомним, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников потребовал как можно скорее благоустроить территорию берега
напротив строящегося на Октябрьском острове стадиона.
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