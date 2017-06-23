Крупин: Мы не можем запретить строить дом, даже если мест в школе для его жителей категорически не хватит
Калининградские власти не могут отказать инвестору в строительстве многоквартирного дома, даже если в том микрорайоне категорически не хватает мест в школе и детсадах. Об этом в пятницу, 23 июня, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил руководитель КАиС Артур Крупин.
"Есть свод правил по планировке и застройке территорий, где есть параметры "на каждую тысячу населения должно быть столько-то мест в школах и детсадах". Если на прилегающих территориях в нормированной шаговой доступности эти объекты отсутствуют, то, конечно, в пределах территории существует необходимость создавать социальную инфраструктуру. Но нормативно мы не можем обязать застройщика это сделать. Мы обязаны в границах территории только зарезервировать места", — пояснил Крупин в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".
Ранее Клопс.Ru писал о том, какие социальные объекты и где конкретно должны появиться в Калининграде до 2035 года.
Власти признают, что сейчас строительство таких объектов в ряде районов отстаёт от темпов жилой застройки.
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