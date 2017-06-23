Крупин: Мы не можем запретить строить дом, даже если мест в школе для его жителей категорически не хватит

Калининградские власти не могут отказать инвестору в строительстве многоквартирного дома, даже если в том микрорайоне категорически не хватает мест в школе и детсадах. Об этом в пятницу, 23 июня, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил руководитель КАиС Артур Крупин.



"Есть свод правил по планировке и застройке территорий, где есть параметры "на каждую тысячу населения должно быть столько-то мест в школах и детсадах". Если на прилегающих территориях в нормированной шаговой доступности эти объекты отсутствуют, то, конечно, в пределах территории существует необходимость создавать социальную инфраструктуру. Но нормативно мы не можем обязать застройщика это сделать. Мы обязаны в границах территории только зарезервировать места", — пояснил Крупин в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".