"Янтарьэнергосбыт" собирается отключать свет в подъездах домов, чьи УК не платят по счетам (список должников)

Калининградские энергетики собираются отключать свет в подъездах домов, которые обслуживают управляющие компании, задолжавшие крупные суммы за потребление электроэнергии. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ОАО "Янтарьэнергосбыт".



На сегодняшний день управляющие компании региона должны энергопоставщику 473 млн рублей. С начала года долг вырос на 7%.



"Чаще всего собранные с населения деньги сознательно не перечисляются энергопоставщику, а направляются на иные цели", — говорят в "Янтарьэнергосбыте".



Самые крупные должники в регионе — это ООО "Управляющая компания ‟Управдом”" с суммой долга 13 млн рублей, "Управляющая компания Ленинградского района" — 5,5 млн рублей. Закрывает тройку "лидеров" УК "Новый Калининград", чей долг составляет 2,7 млн рублей.



На востоке региона среди основных неплательщиков отмечены следующие организации: ООО "Жилкомсервис" города Немана с долгом 12,3 млн рублей, управляющие компании города Советска ООО "Управдом" и МУП "Жилсервис" — 6,3 млн и 6,2 млн рублей соответственно. Затем в антирейтинге располагается жилищная организация Славского района МУП "Коммунальник", недоплатившая "Янтарьэнергосбыту" 1 млн рублей.



На западе области за энергоресурс поставщику должны организации: МУП "Управляющая компания ЖКХ города Светлогорска" — 2,9 млн рублей, ООО "ЖЭУ" накопило долг в размере 1,2 млн рублей, управляющая компания "Развитие" — 485 тысяч рублей.