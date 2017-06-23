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"Янтарьэнергосбыт" собирается отключать свет в подъездах домов, чьи УК не платят по счетам (список должников)

12:12
  4736 4
Архив Клопс.Ru
Калининградские энергетики собираются отключать свет в подъездах домов, которые обслуживают управляющие компании, задолжавшие крупные суммы за потребление электроэнергии. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ОАО "Янтарьэнергосбыт".

На сегодняшний день управляющие компании региона должны энергопоставщику 473 млн рублей. С начала года долг вырос на 7%.

"Чаще всего собранные с населения деньги сознательно не перечисляются энергопоставщику, а направляются на иные цели", — говорят в "Янтарьэнергосбыте".

Самые крупные должники в регионе — это ООО "Управляющая компания ‟Управдом”" с суммой долга 13 млн рублей, "Управляющая компания Ленинградского района" — 5,5 млн рублей. Закрывает тройку "лидеров" УК "Новый Калининград", чей долг составляет 2,7 млн рублей.

На востоке региона среди основных неплательщиков отмечены следующие организации: ООО "Жилкомсервис" города Немана с долгом 12,3 млн рублей, управляющие компании города Советска ООО "Управдом" и МУП "Жилсервис" — 6,3 млн и 6,2 млн рублей соответственно. Затем в антирейтинге располагается жилищная организация Славского района МУП "Коммунальник", недоплатившая "Янтарьэнергосбыту" 1 млн рублей.

На западе области за энергоресурс поставщику должны организации: МУП "Управляющая компания ЖКХ города Светлогорска" — 2,9 млн рублей, ООО "ЖЭУ" накопило долг в размере 1,2 млн рублей, управляющая компания "Развитие" — 485 тысяч рублей.
 
Напомним, восстановить электроснабжение калининградским должникам теперь стоит 17,5 тыс. рублей. Это касается владельцев индивидуальных жилых помещений. 

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4 комментария Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
13:53
Денег нет но вы держитесь !
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МаринаФролова
Фролова Марина #
13:56
А это законно? Не платит УК, а отключают жителей? А если у жителей на руках оплаченные квитанции? Янтарьэнерго совсем страх потеряло?
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АлексейНет
Нет Евгений #
14:33
Законно. Они места общего пользования отключают, а не квартиры.
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ЕвгенийЗахаров6731
Захаров Евгений #
15:35
Клопсовский тухляк опять. Янтарьэнергосбыт ни отключает, ни подключает, а просто продает электричество!Это делает другая организация! пишут об одном, а шишки - другой конторе....
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