Джоан Роулинг рассказала, кто был прадедушкой Гарри Поттера

Британская писательница, автор серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг заявила, что у Гарри Поттера есть прадедушка Генри (для близких — Гарри). Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Independent

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (по сюжету верховный суд магов Великобритании) в 1913-1921 годах", — рассказала писательница.

Роулинг отмечает, что данный персонаж выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны. Также Генри активно защищал маглов. По этой причине его семью исключили из "Справочника чистокровных волшебников".

У Генри (Гарри) Поттера был сын Флимонт, женатый на Юфимии. Пара является родителями Джеймса Поттера — отца главного героя. Роулинг отметила, что Флимонт и Юфимия погибли от драконьей оспы.

В СМИ пишут, что не исключена возможность выпуска приквела о прадедушке-тёзке Гарри Поттера. Сообщается, что ранее в романах Роулинг он не упоминался.