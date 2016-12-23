Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пишет две новые книги
Фото "Википедии", автор Daniel Ogren
Писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о магическом мире и волшебнике Гарри Поттере, сообщила, что работает над двумя новыми книгами. Об этом пишет ИА Regnum
со ссылкой на The Guardian.
Одно из произведений — новый детектив о Корморане Страйке и его помощнице Робин, который выйдет под псевдонимом Роберта Гэлбрейта. Подробности второй книги пока не известны, однако она не имеет отношения к персонажу "Фантастических тварей" Ньюту Саламендару.
Ранее Роулинг заявила
, что в фильме "Фантастические твари и места их обитания" из пяти частей будет рассказываться о любовных переживаниях профессора Дамблдора, который, по словам писательницы, является геем.
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