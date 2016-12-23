Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пишет две новые книги

Писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о магическом мире и волшебнике Гарри Поттере, сообщила, что работает над двумя новыми книгами. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на The Guardian.



Одно из произведений — новый детектив о Корморане Страйке и его помощнице Робин, который выйдет под псевдонимом Роберта Гэлбрейта. Подробности второй книги пока не известны, однако она не имеет отношения к персонажу "Фантастических тварей" Ньюту Саламендару.