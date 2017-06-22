65% жителей региона считают, что улучшению экономики в области способствует сельское хозяйство
Более половины жителей региона (65%) считает, что основной отраслью, которая способствует улучшению экономики в Калининградской области, является развитие сельского хозяйства. Таковы данные опроса, проведённого ВЦИОМ
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Сообщается, что 37% респондентов отметили, что в первую очередь необходимо развивать рыбную отрасль. 35% опрошенных считают, что важнее туризм. В топ-4 списка вошла промышленность — этот вариант выбрал 31% жителей региона. Отмечается, что 2% опрошенных не относят развитую промышленность к отличительным характеристикам области.
Ранее стало известно, что более половины жителей Калининградской области назвали автомобильные выхлопные газы
основной экологической проблемой региона. Выхлопами недоволен 61% калининградцев и 46% жителей области.
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