Опрос: более половины калининградцев называют выхлопные газы основной экологической проблемой региона

Более половины жителей Калининградской области считают автомобильные выхлопные газы основной экологической проблемой региона. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.



Выхлопами недоволен 61% калининградцев и 46% жителей области. На втором месте среди экологических проблем в регионе, по мнению опрошенных, загрязнение воды в естественных водоёмах. Это беспокоит 43% людей в регионе и 40% — в Калининграде. На третьем — свалки, места складирования твёрдых отходов — это считают проблемой 43% калининградцев и 37% жителей области. На вопрос можно было давать несколько ответов.



А вот подготовка к строительству угольной теплоэлектростанции в посёлке Взморье Светловского городского округа Калининградской области пока не вызвала резонанса в обществе: о готовящемся проекте слышали менее трети жителей (31%). Среди них около половины поддерживают строительство, а другие высказываются против.