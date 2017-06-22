Половина жителей считают проблемой обособленность Калининградской области от основной России
Расположение Калининградской области, её обособленность от основной части страны 44% жителей скорее характеризуют как препятствие, чем как платформу для возможностей. Таковы данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
25% респондентов ответили, что положение эксклава дарит больше возможностей, чем трудностей. Ещё 25% говорят, что географическое положение региона никак не влияет на их жизнь. 6% затруднились ответить.
Кстати, среди отличительных характеристик области жители отметили добычу и переработку янтаря (43%), выход к Балтийскому морю (41%) и соседство с европейскими странами (33%).
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