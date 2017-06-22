В Калининграде наградили хирурга, спасшего раненного ножом школьника

Региональный минздрав наградил заведующего хирургическим отделением мамоновской городской больницы хирурга Рузибоя Давлятова за спасение ребёнка. Об этом Клопс.Ru сообщила бабушка мальчика.

Накануне Дня медика родителей десятилетнего Романа Шоха из Мамоново пригласили на праздник в Калининград. "В Доме искусств был полный зал народу. Ведущий очень трогательно рассказал нашу историю, люди в зале даже плакали. Нашего доктора наградили грамотой в номинации "Неотложная помощь". Со сцены я поклонилась ему в пояс. Рузибой Маматович очень скромный человек, встал в уголке и даже постеснялся подойти к микрофону. Мы очень рады, что такой человек получил награду", — рассказала бабушка школьника Людмила.

По словам Рузибоя Давлятова, награда принадлежит всем сотрудникам больницы. "Мальчика спасал чуть ли не весь коллектив", — отметил доктор.