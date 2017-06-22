Стало известно, на сколько оштрафовали сотрудников калининградского детсада после вспышки сальмонеллёза

Сотрудники калининградского детского сада №131 получили административные штрафы по результатам рассмотрения дел после вспышки сальмонеллёза в заведении в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



По результатам рассмотрения административных производств шеф-повар детского сада оштрафована на 7 тысяч рублей, кладовщик — на 500 рублей, а сам детский сад — на 70 тысяч.



Однако этим история может не закончиться. Прокуратура Московского района Калининграда направляла в суд десять исковых заявлений о возмещении детским садом причинённого родителям заболевших детей морального вреда на общую сумму 1 млн рублей (родители определили ущерб в размере от 50 тысяч до 250 тысяч рублей) и компенсации затрат на приобретённые для лечения детей лекарственные средства на общую сумму около 20 тысяч рублей.



Напомним, в период с 5 по 13 мая 2017 в детском саду было зафиксировано 73 случая недомогания детей после приёма пищи. Впоследствии всем заболевшим детям выставлен окончательный диагноз "сальмонеллёз".



Сад временно закрыли. В отобранных суточных пробах пищи при проверке нашли бактерии сальмонеллы. Причинами загрязнения готовой продукции микробиологическими организмами стало грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных к санитарному содержанию пищеблока, инвентаря, посуды; к условиям хранения, приготовления пищевых продуктов; к приёму пищевых продуктов в детском саду; к организации противоэпидемического и дезинфекционного режимов.