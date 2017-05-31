Заведующую детсада, где произошла вспышка сальмонеллеза, уволили

Заведующую детского сада № 131, где произошла вспышка сальмонеллеза, уволили. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, об этом на встрече с родителями воспитанников детсада рассказала председатель комитета по соцполитике Анна Апполонова.
Апполонова принесла извинения родителям заболевших детей и рассказала о расторжении трудового соглашения с заведующей. Её обязанности сейчас исполняет заместитель. Главе города Александру Ярошуку представили документы нескольких кандидатур на эту должность. Все они имеют опыт руководства детскими учреждениями.
До назначения нового директора в детский сад будут еженедельно приезжать начальник дошкольного образования и куратор учреждения. Апполонова также предложила родителям создать комиссию, которая проверяла бы качество блюд и санитарное состояние детсада. Сейчас его посещают 179 детей, по списку – 341. Из них 90 находятся в отпуске по заявлению родителей, а ещё 72 отсутствуют по болезни.
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