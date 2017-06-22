Региональное правительство прокомментировало экологическую ситуацию в Прибрежном

Власти Калининградской области прокомментировали ситуацию с загрязнением окружающей среды, которая сложилась в пос. Прибрежном из-за работы предприятия "Браво БВР", которое выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



По словам врио зампреда правительства области Александра Шендерюка-Жидкова, власти обеспокоены экологическим благополучием Прибрежного. "Правительство Калининградской области не может оставаться равнодушным к экологической ситуации в Прибрежном и будет предпринимать все меры для её улучшения", — отметил чиновник.



Накануне стало известно, что прокуратура Накануне стало известно, что прокуратура требует от Росприроднадзора признать вредной и приостановить деятельность предприятия "Браво БВР", которое превышает разрешённый объём выбросов вредных веществ в атмосферу. Компания уже дважды была оштрафована, однако работу продолжала.