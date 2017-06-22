Региональное правительство прокомментировало экологическую ситуацию в Прибрежном
Власти Калининградской области прокомментировали ситуацию с загрязнением окружающей среды, которая сложилась в пос. Прибрежном из-за работы предприятия "Браво БВР", которое выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам врио зампреда правительства области Александра Шендерюка-Жидкова, власти обеспокоены экологическим благополучием Прибрежного. "Правительство Калининградской области не может оставаться равнодушным к экологической ситуации в Прибрежном и будет предпринимать все меры для её улучшения", — отметил чиновник.
Накануне стало известно, что прокуратура требует от Росприроднадзора
признать вредной и приостановить деятельность предприятия "Браво БВР", которое превышает разрешённый объём выбросов вредных веществ в атмосферу. Компания уже дважды была оштрафована, однако работу продолжала.
Ранее врио губернатора Антон Алиханов предлагал компании перенести вредное производство
в другое место. "У нас есть индустриальные парки — например, Храброво — с возможностью льготного или бесплатного подключения к инфраструктуре. Мы готовы предоставить эти площадки для того, чтобы они передислоцировали свои производства, создали нормальную санитарно-защитную зону на территории, удалённой от населённых пунктов. Хотя это не очень для нас экономически интересно: вместо создания нового производства просто перевозим старое", — говорил глава региона.
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