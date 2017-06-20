Прокурор требует приостановить деятельность калининградской компании за загрязнение воздуха

В Калининграде может быть приостановлена деятельность одного из предприятий в пос. Прибрежном за ненормированный выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Нарушения в работе предприятия наблюдались систематически: нарушались условия выданного разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Росприроднадзор ранее уже штрафовал компанию сначала на 90 тысяч рублей, а затем на 100 тысяч. Однако деятельность компании не приостанавливалась.



Теперь прокурор требует обязать Росприроднадзор выдать предписание о приостановлении деятельности, а также о приостановлении или прекращении выброса опасных веществ, так как нарушаются интересы граждан, а последствия для окружающей среды могут быть непредсказуемы.