Министерство регионального контроля: лишение УК лицензии не решает проблему, надо дисквалифицировать руководителей
Аннулирование лицензии управляющей компании ни к чему не приводит, так как те же учредители открывают новые УК. Об этом в среду, 21 июня, во время заседания общественно-политического совета при губернаторе сообщила врио министра регионального контроля Елена Серая.
На данный момент была лишена лицензии всего одна компания — ООО "УКБР №4", однако спустя какое-то время в реестре появились ещё три компании с похожими названиями (например, ООО "УКБР 4"). У каждой из этих компаний под управлением было от 63 до 184 домов. И на каждую набиралось до сотни жалоб от горожан.
Елена Серая уверена, что в данном случае могла бы помочь дисквалификация руководителя этих компаний. Однако для этого необходимо решение суда, а также надо, чтобы этот человек до этого не менее трёх раз привлекался к административной ответственности.
По словам чиновницы, в ведомстве имеется целый список компаний
, которые имеют не только тех же учредителей, но и директора там значатся одни и те же. Причём на каждую такую организацию имеется огромное количество жалоб от собственников квартир.
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