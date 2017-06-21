Калининградцы за два дня собрали деньги трёхлетней девочке с гидроцефалией



Сейчас девочка уже в Петербурге, обследуется в РНХИ им. проф. Поленова. По словам мамы, обследование проходит не так быстро, как хотелось бы. В свободное время мама с дочкой гуляют по городу.



Напомним, в возрасте полутора месяцев Анна Напомним, в возрасте полутора месяцев Анна перенесла острый вирусный менингоэнцефалит с внутримозговым кровоизлиянием. Теперь ей регулярно нужна помощь врачей. Как помочь другим больным детям, читайте на сайте "Верю в чудо".