Специалисты выяснили, как загадочные скульптуры попали в подвал школы №41

Специалисты Калининградской художественной галереи выяснили, как скульптуры и барельефы оказались в подвале школы №41 на улице Сергея Тюленина. Об этом Клопс.Ru рассказала искусствовед Екатерина Илюшкина.
По словам эксперта, выяснилось, что все найденные фрагменты — это работы калининградского скульптора Николая Соловьёва. Большинство из работ уже удалось атрибутировать, то есть идентифицировать и выделить признаки для включения в искусствоведческие каталоги. А перевезла скульптуры в школу сразу после смерти автора его мать.
"После трагической гибели скульптора его мать долго искала место, куда можно было бы передать работы. Это было примерно в начале 80-х, насколько нам известно. Тогда ей удалось договориться о хранении в школе №41. "Вполне возможно, это было ближайшее место, где велась какая-то художественная деятельность. Ведь сам Соловьёв жил в районе улицы Фрунзе", — пояснила Илюшкина.
Интересно, что удалось установить и личности двух людей, чьи скульптурные портреты выполнил художник.
"Сохранившаяся часть скульптуры — голова мужчины с кудрями и усами. Это портрет художника Николая Батакова, который был другом семьи Соловьёва. Он и сейчас живёт в Калининграде, и у него дома даже сохранилась точная уменьшенная копия той скульптуры", — говорит искусствовед.
Архив Клопс.Ru
Изображение сидящего мужчины с закатанными рукавами — это, предположительно, портрет ещё одного калининградского художника.
Архив Клопс.Ru
"По свидетельствам современников Соловьёва, это художник-иллюстратор Вячеслав Стильве. Мы проверяем эту информацию, — говорит Илюшкина. — А вот для скульптуры капитана пока неизвестно, кто позировал автору".
Скульптура обнажённой девушки — это тоже работа Соловьёва. Она была частью скульптурной группы: рядом должен был быть молодой человек, но этот фрагмент утрачен.
Архив Клопс.Ru
В настоящее время сотрудники галереи продолжают работу с найденными фрагментами. "Для нас крайне важно, чтобы эти фрагменты были полностью атрибутированы, потому что они стали бы отличным дополнением к той коллекции работ Николая Соловьёва, которая уже есть у нашей галереи, — добавила искусствовед. — Интересно, что в этом году Соловьёву исполнилось бы 70 лет и именно в год его юбилея нашлись его скульптуры".
22 июня в Доме-музее Г. Брахерта откроется выставка из фондов Калининградской художественной галереи, куда войдут и скульптуры Николая Соловьёва из коллекции.
Несколько фрагментов скульптур и барельефов в начале июня 2017 года были обнаружены во время ремонта
в подвале калининградской школы №41. Тогда специалисты на месте не могли определить, кому принадлежат эти работы и как они оказались в учебном заведении. Позже сотрудники Калининградской художественной галереи смогли атрибутировать
несколько найденных барельефов и одну скульптуру.
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