В Калининграде установили автора скульптуры, найденной в подвале школы

Специалистам Калининградской художественной галереи удалось атрибутировать несколько предметов искусства, которые были обнаружены в подвале гимназии №41. Об этом Клопс.Ru сообщила искусствовед Екатерина Илюшкина.

По её словам, уже с уверенностью можно говорить, что авторство принадлежат архитектору Николаю Соловьёву. Речь идёт о трёх барельефах (с эпизодами на военную тематику) и о части скульптуры (голова в фуражке).

Фото: Александр Подгорчук / Клопс.Ru

Соловьёв родился в Хабаровске в апреле 1947 года. В 1975 году он поступил в институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде. Учился он у известного скульптора и педагога Михаила Керзина. А после, в 1970 году, он приехал в Калининград, где была создана основная масса его работ. Мастерская скульптора первоначально была на месте магазинчика напротив Дома Советов. Позже он "переехал" в Дом художника.

Скульптор скончался в 1978 году. В художественной галерее хранится коллекция работ Соловьёва.

"Соловьев был очень плодовитый скульптор. В калининградских кругах он считался признанным мастером. Его помнят все местные художники. И все они отмечают, что его работы отличаются аристократизмом. Видимо, обучение у именитого мастера в Ленинграде дало свои плоды", — говорит Екатерина Илюшкина.

Найденные фрагменты — части этюдных работ, которые участвовали в областных выставках в 70-е годы. В галерее есть каталог одной из выставок, по фотографиям из которого смогли идентифицировать статую.

"Голова — это часть большой скульптуры моряка, который был изображен по бедра. Рукой он прикрывал полы военного пальто. К сожалению, остальная часть скульптуры утрачена. Моряк создавался под конкретную областную выставку на морскую тематику в 1977 году в Союзе художников. Сам Соловьёв во флоте не служил, но, приехав в наш регион, вдохновился его близостью к морю", — поясняет искусствовед.

Три найденных рельефа — это триптих. На первом изображены учения военно-морского флота. На втором — три бегущих армейца за которыми наблюдает их командир с часами. На третьем рельефе изображены молодые армейцы в шинелях, которые отдыхают во время стрельб, а на заднем фоне даже видны мишени.

Барельефы должны были установить на стене возле Дома Советов. Это стена вдоль территории Королевского замка, которая идет от Ленинского проспекта к Московскому проспекту. Она расписана граффити. Там даже сохранились квадраты — места, куда должны были быть установлены эти рельефы. Есть информация, что рельефы даже были изготовлены в натуральную величину, но утеряны. Но вот эскизные работы, которые выставлялись на областных выставках. Один из них даже был показан в Ленинграде на выставке, посвященной калининградским художникам, — рассказала Екатерина Илюшкина.

Как работы Николая Соловьёва попали в школьный подвал до сих пор неясно. С остальными фрагментами специалисты ещё продолжают работать. Уже можно предположить, что некоторые из оставшихся не атрибутированными работ не были созданы Николаем Соловьёвым.

Не его руки изображение Барклая де Толли. Это точно он — у барельефа на мундире Орден Меча. Это специфический орден, который имели только три полководца. По иконографическим деталям подходит только Барклай де Толли, — поясняет искусствовед. — Барельеф выполнен в манере совершенно не свойственной Соловьеву — он не ставил цели создавать скульптуры с портретным сходством. К тому же он работал с гипсом, камнем и металлом, но отливок в бетоне у него не было.

Теперь экспертам предстоит узнать, каким авторам принадлежат остальные работы. В планах также понять, как они попали в подвал школы.