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Гимназия с привидениями: в Калининграде пытаются разгадать тайну скульптур, найденных в школьных подвалах

Автор: Екатерина Медведева
14:24
  2793 0
Клопс.Ru
2 фото
В начале июня 2017 года в подвале калининградской школы №41 на улице Сергея Тюленина обнаружили несколько скульптур и барельефов, предположительно созданных в советское время. При каких обстоятельствах найдены артефакты, каковы версии их происхождения и дальнейшая судьба, разбирался Клопс.Ru.

В школьном подвале сыро, затхло и неуютно. Подвешенная к потолку лампочка освещает только первое помещение, а дальше по коридору — подземельный мрак. Луч фонарика скользит сначала по старинной кирпичной кладке, потом по пыльному покорёженному холодильнику и обшарпанной парте в паутине. Неожиданно круг света выхватывает из тьмы белёсую человеческую фигуру неестественно низкого роста, затаившуюся в закутке под лестницей. Этот безмолвный обитатель ниши — гипсовая скульптура. Однако встреча щекочет нервы.
 

Завхоз школы (женщина не захотела, чтобы её имя фигурировало в материале) уверенными шагами продвигается по подвальным помещениям, привычными движениями уворачивается от низко нависших водопроводных труб, открывает двери, находит на стене выключатели. Именно она обнаружила закуток, в котором были свалены предметы исторического наследия. Пришлось стать экскурсоводом для многочисленных посетителей: сотрудников музеев, специалистов Службы охраны памятников и журналистов.

Случайно махнула фонариком

Калининградская школа №41 располагается в некогда трёхэтажном здании женской гимназии имени королевы Луизы, которая была построена в Кёнигсберге в 1901 году. Во время Второй мировой войны строение довольно сильно пострадало, поэтому после 1945 года несколько лет не использовалось.

По данным областного архива, только в 1951 году решением горисполкома здание бывшей гимназии передали воинской части, начальник которой распорядился восстановить строение.

Девять лет здание было занято под нужды воинской части, однако в сентябре 1960 года исполком Ленинградского района принимает решение открыть там общеобразовательную школу на 900 мест. В документе, хранящемся в архиве, отмечается, что к тому моменту строение вновь требовало серьёзного ремонта. Именно тогда, по всей видимости, в доме и надстроили четвёртый этаж. В 1961 году школа №41 приняла первых учеников, и с тех пор здание назначения своего не меняло.
 

В мае 2017 года, заручившись финансовой поддержкой горадминистрации и депутатов горсовета, руководство школы затеяло ремонт фасада и кровли здания. Завершить все работы рассчитывают к началу нового учебного года. Поскольку с 2007 года здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, ремонт проходит под пристальным контролем Службы охраны памятников.

"Важно сохранить главный фасад в первозданном виде. Ведь всё остальное было перестроено и переделано. Хотя, как говорят немецкие выпускницы гимназии, которые к нам приезжали, внутри здания практически никакой реконструкции не произошло", — рассказала директор школы Элеонора Симонова.

Перед тем как приступить к ремонтным работам, в школу позвали пожарных инспекторов, которые и посоветовали расчистить подвал от мусора, лишних перегородок и дверей.
 
"Подвальных помещений в нашем здании очень много, и используются они только частично: где-то проложены коммуникации, где-то просто всё завалено или закрыто с незапамятных времён. В одно из помещений под лестницей пробраться было сложно — на входе стояла дополнительная дверь", — вспоминает Симонова.

Дверь демонтировали, а за ней обнаружилось несколько помещений. Высота потолков в некоторых — не больше полутора метров. Среди всевозможного хлама работники школы нашли небольшую скульптуру обнажённой девушки. Чтобы определить её ценность и происхождение, на место пригласили специалистов историко-художественного музея.
 

"Мы попросили сотрудника хозяйственной части школы показать место, где эта скульптура была найдена. Когда она нас туда привела, то совершенно случайно махнула фонарём в другую сторону, а там обнаружилась целая ниша, заваленная скульптурными элементами", — вспоминает искусствовед, специалист КОИХМ Полина Матвиец.

Позже уже сотрудники художественной галереи насчитали девять артефактов, разбросанных в маленькой комнатке, куда пролезть можно, только сильно нагнувшись.

"Были там части гипсовых станковых скульптур, то есть выполненных в ателье художником. Один фрагмент по очертаниям напоминает портретное изображение Барклая де Толли, он выполнен из бетона. Остальные фрагменты — это части квадратных барельефов с изображением сцен военно-исторической тематики", — рассказывает искусствовед.
 

Тайна происхождения

Обнаружив скульптуры, в учебное заведение вызвали специалистов Службы охраны памятников и сотрудники сразу двух калининградских музеев.

"У Службы охраны памятников сначала было предположение, что некоторые из этих скульптур (например, девушка) имеют отношение к фасаду гимназии. Но согласно старым фотографиям, здание не было украшено никакими скульптурами, за исключением барельефа с профилем королевы Луизы. Остальные же украшения представляют собой орнаменты, и никаких круглых скульптур там не было", — говорит Полина Матвиец.
 
 
Рисунок с фотографии, хранящийся в кабинете директора школы

По словам искусствоведа, предварительно все специалисты сошлись на том, что среди скульптур нет ни одной довоенного периода.

"Несмотря на то что бетон и арматура использовались для создания скульптур довольно давно, скульпторы, которые выезжали знакомиться с этой находкой, говорят, что уж больно арматура не похожа на довоенную", — поясняет Полина Матвиец.

По тем признакам, которые специалисты смогли рассмотреть в условиях подвала, все статуи — советская реалистическая скульптура. При этом, предположительно, работы принадлежат разным мастерам.

"Скорее всего, все найденные элементы — штучная работа, а не штамповка. Гипс — это всё-таки лепка, работа в мастерской. Но эти вещи гипотетически могли как раз предполагаться как формы для будущего отлива в бронзе", — говорит Полина Матвиец.
 
 
Поскольку на месте определить ценность и происхождение артефактов не удалось, решили организовать межведомственную комиссию, которая после исследования определит возраст и приблизительное происхождение фрагментов.

"Все эти фрагменты, будучи замурованы длительное время, покрылись различными грязевыми наростами. Скульптуры нуждаются в чистке, и может быть, там откроются какие-то подписи. Хотя обычно такие гипсовые вещи редко подписывались, — предполагает искусствовед. — Кстати, по рассказам учителей, когда-то в школьном подвале был организован тир. Это может объяснить, почему некоторые скульптуры повреждены. Дети ведь ценности могли не понимать и использовать скульптуры в качестве мишеней".

Эксперты сходятся во мнении, что находки определённо имеют историческую, культурную и художественную ценность. На обладание артефактами претендуют и Калининградский областной историко-художественный музей, и Калининградская художественная галерея.

"Всем очень хочется, чтобы именно у них были в коллекции эти вещи. Кого-то заинтересовали барельефы, кого-то — больше статуи, — рассуждает директор школы. — Мы же всё это сфотографировали — хотим сделать в школе небольшую экспозицию".

Пару недель скульптуры ещё хранились в подвале школы, потому что для их транспортировки требовались особые условия. На момент подготовки материала стало известно, что все фрагменты статуй и барельефов перевезли в хранилище Художественной галереи.
 

Версии и школьное расследование

Сотрудники школы, взбудораженные находкой и связанной с этим суетой, решили попробовать разобраться, как в учреждении могли оказаться эти скульптуры.

"Мы самостоятельно провели небольшое расследование. Побеседовали с пожилыми учителями, которые когда-то работали или ещё трудятся в нашей школе. Даже связались с экс-директором, которая лет 10–15 назад руководила этой школой. Возникло сразу много легенд", — говорит Элеонора Симонова.

Одна из самых правдоподобных версий — история про советского архитектора, который полвека назад жил неподалёку от школы и планировал организовать в её стенах музей.

"По некоторым предположениям, этот архитектор преподавал в школе рисование. "Кто-то вроде был", — вот так неконкретно говорят совсем старенькие учителя", — уверяет директор учреждения.

В поддержку данной версии могут свидетельствовать и выводы, сделанные искусствоведами.

"На мой взгляд, некоторые вещи напоминают набросочные работы скульптора, которые он делает в процессе своего творчества. Например, есть бюст мужчины, который не похож ни на какого исторического деятеля — художник мог просто сделать чей-то портрет. А вот барельефы могли иметь отношение к созданию каких-то зданий и памятников, которые сейчас украшают нашу область. Может быть, действительно какой-то скульптор собирал для музея произведения искусства по мастерским друзей. Либо в школе могла проходить выставка, куда всё это привозили", — предполагает Полина Матвиец.

Не исключают эксперты и версии, что данная "коллекция" могла появиться в школьном подвале, когда тот был ещё в распоряжении военных.
 

"Есть ещё тёмное пятно в истории здания — с 1945 по 1960 год, когда здание стояло заброшенным, а потом принадлежало воинской части. Может быть, действительно часть этих скульптур имели прямое отношение к комендатуре, потому что прослеживается ярко выраженная военно-историческая тематика. Плюс скульптура сидящего человека изображает мужчину в форменной одежде. Эти гипсы вполне могли украшать какое-то ведомство", — предполагает искусствовед.

А сторож видел призрака

Как рассказывают сотрудники школы, ранее в здании никогда не находили каких-то художественных ценностей. Впрочем, они не исключают, что мрачные подвалы гимназии могут таить в себе ещё очень много секретов.

"Если очень внимательно посмотреть на план подвалов, то становится ясно, что некоторые места — это явно тоже помещения, к которым нет доступа. Мы советовались со специалистами — пробраться в них в рамках текущего ремонта нельзя, — говорит Симонова. — Легенд много. Многие верят, что там что-то можно отыскать — от картин Рембрандта до культурных ценностей из нашего Королевского замка, которые тоже не найдены".

Причём некоторые сотрудники школы не только подозревают наличие в здании тайников с сокровищами, но и уверяют, что были свидетелями потусторонних явлений.

"Двое сторожей рассказывали, что на четвёртом этаже не раз видели призрак женщины в белом, — говорит сотрудница школы, пожелавшая остаться анонимной. — А где-то год назад приходил сотрудник Службы охраны памятников и фотографировал здание. Так вот, когда он наводил видоискатель фотоаппарата на спуск в подвал, то там чётко выделялся белый туман, который стелился вдоль лестницы".
 

Другая сотрудница утверждает, что не раз в ночное время мониторы, транслирующие видео с камер наблюдения, показывали, как по лестничным пролётам школы медленно проплывают "сгустки энергии" в виде небольших светящихся шаров. Директор школы в мистику не верит, однако всё равно считает здание гимназии особенным местом.

"Старые здания всегда интересны и привлекательны: у них своя энергетика. Вы не забывайте, что когда-то гимназию открывали потомки королевы Луизы. Это был центр образовательной и культурной жизни. Свою ауру здание сохранило и по сей день", — уверена Симонова.

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