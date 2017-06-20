В Сбербанке рассказали про новый вид хищения денег из банкоматов

Специалисты Сбербанка обнаружили новый способ похищения денег из банкоматов. Как сообщает "РИА Новости", об этом рассказал заместитель председателя банка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, мошенники вставляли карту в банкомат и запрашивали сумму на выдачу. Когда банкомат подавал деньги в приёмник, злоумышленники придерживали карточку, и она застревала. Наличные доставали с помощью крючка, но из-за застрявшей карточки они не списывались со счёта.

Новый вид мошенничества зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Обнаружили его с помощью технологий искусственного интеллекта.