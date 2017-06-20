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Главная Новости Общество

В Сбербанке рассказали про новый вид хищения денег из банкоматов

20:39
  4524 2
Архив Клопс.Ru
Специалисты Сбербанка обнаружили новый способ похищения денег из банкоматов. Как сообщает "РИА Новости", об этом рассказал заместитель председателя банка Станислав Кузнецов.
 
По словам Кузнецова, мошенники вставляли карту в банкомат и запрашивали сумму на выдачу. Когда банкомат подавал деньги в приёмник, злоумышленники придерживали карточку, и она застревала. Наличные доставали с помощью крючка, но из-за застрявшей карточки они не списывались со счёта.
 
Новый вид мошенничества зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Обнаружили его с помощью технологий искусственного интеллекта.
 
В 2016 году специалисты Сбербанка сообщили о новом виде мошенничества. Чтобы похитить деньги, злоумышленники просверливали отверстия в банкоматах.
 

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
21:44
Сбер распространяет опыт?
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C-500
C-500 #
22:53
Самый отстойный банк который только обворовывает клиентов и не может защитить их сбережения, может только жаловаться
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