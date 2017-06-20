В Светлом бизнесмен погасил ипотеку за семью с 11 детьми, которую хотели выселить
Как рассказали представители семьи, одна частная фирма решила выкупить у банка-кредитора их квартиру.
"Наш добродетель, который не хочет себя афишировать, перечислил деньги банку — 1 миллион 300 тысяч рублей, — рассказал отец семейства Юрий Бойков. — Мы сдали все необходимые документы в управление Росреестра по Калининградской области. Я выступаю представителем своих несовершеннолетних детей, на семерых малышей выделены доли. Они станут собственниками жилья. Ждём теперь до 28 июня. С представителем банка явимся в Росреестр. Должны к этому сроку переоформить документы на нас, а мы — получить свидетельства о праве владения квартирой".
При этом, по словам Юрия, семья не против получить ещё помощь от чиновников.
"На 13 человек эта квартира уже маловата. Помогите расшириться", — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал отец 11 детей.
Напомним, в апреле сообщалось, что Светловский городской суд выселил из квартиры семью с 11 детьми.
Десять лет назад семья заключила с кредитной организацией договор об ипотеке. В рамках госпрограммы Бойковы получили миллион рублей субсидии, который они использовали в качестве первоначального взноса. Через несколько лет из-за материальных трудностей у супругов появилась задолженность. Материнский капитал в размере 360 тысяч не смог решить проблему. В 2014 году банк выставил квартиру на торги и выкупил её, а затем подал иск на выселение семьи. Суд удовлетворил его 28 марта.
Бойковы обратились к детскому омбудсмену Татьяне Батуриной, которая посоветовала супругам подать заявление на получение манёвренного жилья. Однако в администрации Светлого заявили, что сейчас у города его нет.
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