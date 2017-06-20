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В Светлом бизнесмен погасил ипотеку за семью с 11 детьми, которую хотели выселить

11:13
  2551 5
Архив Клопс.Ru
Неизвестный бизнесмен выплатил ипотеку за семью с 11 детьми, чтобы их не выгнали на улицу в Светлом. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде".

Как рассказали представители семьи, одна частная фирма решила выкупить у банка-кредитора их квартиру.

"Наш добродетель, который не хочет себя афишировать, перечислил деньги банку — 1 миллион 300 тысяч рублей, — рассказал отец семейства Юрий Бойков. — Мы сдали все необходимые документы в управление Росреестра по Калининградской области. Я выступаю представителем своих несовершеннолетних детей, на семерых малышей выделены доли. Они станут собственниками жилья. Ждём теперь до 28 июня. С представителем банка явимся в Росреестр. Должны к этому сроку переоформить документы на нас, а мы — получить свидетельства о праве владения квартирой".

При этом, по словам Юрия, семья не против получить ещё помощь от чиновников.

"На 13 человек эта квартира уже маловата. Помогите расшириться", — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал отец 11 детей.

Напомним, в апреле сообщалось, что Светловский городской суд выселил из квартиры семью с 11 детьми. Десять лет назад семья заключила с кредитной организацией договор об ипотеке. В рамках госпрограммы Бойковы получили миллион рублей субсидии, который они использовали в качестве первоначального взноса. Через несколько лет из-за материальных трудностей у супругов появилась задолженность. Материнский капитал в размере 360 тысяч не смог решить проблему. В 2014 году банк выставил квартиру на торги и выкупил её, а затем подал иск на выселение семьи. Суд удовлетворил его 28 марта.

Бойковы обратились к детскому омбудсмену Татьяне Батуриной, которая посоветовала супругам подать заявление на получение манёвренного жилья. Однако в администрации Светлого заявили, что сейчас у города его нет. 

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5 комментариев Правила комментирования

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Hand$0me
Hand$0me #
11:31
Свидетельство отменили еще в прошлом году. А по теме - щедро и благородно, жаль, только, что никто кроме семьи этого не оценит...
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romeo
eo rom #
11:33
Зачем содержать за бюджетный счёт всяких омбудсменов и их клерков, лучше на эти деньги помогать многодетным семьям...
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Denis Efremov
Denis Efremov #
12:00
Бизнесмен конечно молодец. От души жму руку. Но никогда не понимал многодетных родителей, которые не могут обеспечивать такую большую семью? Зачем рожать тогда? Вы же детей обрекаете на неполноценное существование. Они вечно будут в чем то нуждаться, не увидят многого, да обычного родительского внимания им тоже не хватает... 
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Александр Правитель
Александр Правитель #
12:20
Согласен с тем, что если заводишь такое количество детей-имей возможность обеспечивать их. А выгнали бы на улицу, что тогда? Надеяться на государство у нас не приходится и нужно рассчитывать всегда только на себя а не на призрачные субсидии от гос-ва. Прецедентов масса, неужели люди, принимая такие ответственные решения не задумываются?
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Viloo
Viloo #
12:31
Это очень философский вопрос.
Но если ответить просто - то никто не планирует проблемы. Возможно, было море планов и идей, и детей любят. А потом детей, извините, обратно не родишь. У меня ребенок родился не в самое удачное по делам время. Но как же я рад, что он у меня родился.
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