В 2017 году в регионе за бюджетные деньги отремонтируют 34 лифта

В 2017 году в Калининградской области отремонтируют за бюджетные деньги 34 лифта в 14 многоквартирных домах. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил в ходе своего доклада врио министра ЖКХ Максим Федосеев.



"Плохое состояние лифтов — это сейчас очень серьёзная проблема во всей России. Мы выделяем на решение этого вопроса средства", — отметил Федосеев.