В 2017 году в регионе за бюджетные деньги отремонтируют 34 лифта
В 2017 году в Калининградской области отремонтируют за бюджетные деньги 34 лифта в 14 многоквартирных домах. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил в ходе своего доклада врио министра ЖКХ Максим Федосеев.
"Плохое состояние лифтов — это сейчас очень серьёзная проблема во всей России. Мы выделяем на решение этого вопроса средства", — отметил Федосеев.
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