В Калининграде начнут производить лифты в рамках импортозамещения

В Калининградской области в рамках импортозамещения откроют производство лифтов с перспективой выхода на зарубежные рынки. Как сообщает ТАСС , об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор корпорации развития Калининградской области Владимир Запрудный.

"Лифт Калининград" – инновационный проект, который позволяет нам закрыть нишу лифтов как промышленных, так и потребительских, и коммерческих лифтов, которые в основном в РФ сегодня – это импорт", – рассказал Запрудный о подписании соглашения.

Лифты будут производиться в Калининградской области "с нуля". По словам Запрудного, системы автоматики могут остаться за импортными поставщиками. В настоящий момент уже ведутся переговоры с рядом компаний из Ирана, которые могли бы закупать продукцию предприятия.

Площадкой для производства может стать индустриальный парк "Храброво". В проект инвестировали порядка 154 млн рублей. На предприятии создадут не менее 50 рабочих мест.