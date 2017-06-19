ЛДПР за свой счет обработает от клещей микрорайон на ул. Левитана

Региональное отделение ЛДПР взяло на себя расходы по противоклещевой обработке территории в районе ул. Левитана в Калининграде. Об этом в понедельник, 19 июня, после встречи с депутатами облдумы сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.

"Коллеги из ЛДПР собрали огромное количество жалоб от жителей микрорайона в районе Левитана на клещей. Они сказали, что уже сами оплачивают противоклещевую обработку территории. Я сказал, что это замечательная инициатива, и поблагодарил их", – пояснил Алиханов.