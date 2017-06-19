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ЛДПР за свой счет обработает от клещей микрорайон на ул. Левитана

Автор: Екатерина Медведева
20:47
  261 0
Архив Клопс.Ru
Региональное отделение ЛДПР взяло на себя расходы по противоклещевой обработке территории в районе ул. Левитана в Калининграде.  Об этом в понедельник, 19 июня, после встречи с депутатами облдумы сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.
 
"Коллеги из ЛДПР собрали огромное количество жалоб от жителей микрорайона в районе Левитана на клещей. Они сказали, что уже сами оплачивают противоклещевую обработку территории. Я сказал, что это замечательная инициатива, и поблагодарил их", – пояснил Алиханов.
 
По данным Роспотребнадзора, число пострадавших от клещей жителей Калининградской области в 2017 году в полтора-два раза ниже, чем годом ранее. При этом калининградцы жаловались, что, несмотря на акарицидную обработку, они всё равно страдают от укусов клещей после прогулок на Нижнем озере.
 

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