Роспотребнадзор: в этом сезоне калининградцы вдвое реже страдают от клещей

Число пострадавших от клещей жителей Калининградской области в 2017 году в полтора-два раза ниже, чем годом ранее. Такие данные сообщает Роспотребнадзор.
Так, по состоянию на 9 июня в медицинские организации обратились 221 696 подцепивших клещей россиян, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме Калининградской области, снижение активности клещей в полтора-два раза наблюдается в Белгородской, Курской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Кировской, Самарской областях, Республиках Коми, Карелия, Калмыкия, Дагестан, Мордовия. В Пермском крае количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, в Вологодской области — в 2,5 раза, г. Москве и Московской области — в 1,4 раза. И только в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской областях и Красноярском крае показатели превысили прошлогодние значения.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.