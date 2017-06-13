Роспотребнадзор: в этом сезоне калининградцы вдвое реже страдают от клещей

Число пострадавших от клещей жителей Калининградской области в 2017 году в полтора-два раза ниже, чем годом ранее. Такие данные сообщает Роспотребнадзор.



Так, по состоянию на 9 июня в медицинские организации обратились 221 696 подцепивших клещей россиян, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Кроме Калининградской области, снижение активности клещей в полтора-два раза наблюдается в Белгородской, Курской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Кировской, Самарской областях, Республиках Коми, Карелия, Калмыкия, Дагестан, Мордовия. В Пермском крае количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, в Вологодской области — в 2,5 раза, г. Москве и Московской области — в 1,4 раза. И только в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской областях и Красноярском крае показатели превысили прошлогодние значения.