Глава регионального УМВД поздравил калининградку, ставшую лауреатом конкурса "Щит и Лира"

Начальник регионального УМВД Игорь Илларионов поздравил 14-летнюю Анастасию Сергееву, ставшую лауреатом конкурса "Щит и Лира". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Калининградка получила диплом проходившего в Москве фестиваля в номинации "Инструментальная музыка". Она исполнила белорусскую народную песню "Ой, реченька, реченька" под собственный аккомпанемент на цимбалах. Илларионов наградил девушку в присутствии всего личного состава и вручил ей букет цветов.