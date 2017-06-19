Глава регионального УМВД поздравил калининградку, ставшую лауреатом конкурса "Щит и Лира"
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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Начальник регионального УМВД Игорь Илларионов поздравил 14-летнюю Анастасию Сергееву, ставшую лауреатом конкурса "Щит и Лира". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Калининградка получила диплом проходившего в Москве фестиваля в номинации "Инструментальная музыка". Она исполнила белорусскую народную песню "Ой, реченька, реченька" под собственный аккомпанемент на цимбалах. Илларионов наградил девушку в присутствии всего личного состава и вручил ей букет цветов.
В ежегодном конкурсе "Щит и Лира" участвуют сотрудники органов внутренних дел и члены их семей. В региональном этапе 2017 года выступили 70 исполнителей. Ранее победителем конкурса становился
калининградец Богдан Козлов, позже принимавший участие в проекте "Ты супер!".
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