В СНТ "Радуга" подключили к электросети 25 домов
В Калининградском садоводческом товариществе"Радуга" подключили к электросетям 25 домов. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".
Для электрификации СНТ "Радуга" построили новую двухтрансформаторную подстанцию мощностью 2х630 киловольтампер и установили соединительный пункт на ул. Двинская. Между ними проложили 500 метров кабельных линий напряжением до 1000 В.
"Программы реконструкции и развития энергосетей Калининградской области до 2020 года, утверждённой региональным правительством и советом директоров ПАО "Россети", – говорится в сообщении. – В течение этого года энергетики выполнят обязательства более чем перед 6000 заявителями, построив для этого почти 2,5 тысячи сетевых объектов".
Ранее сообщалось, что специалисты "Янтарьэнерго" выявили
факты безучётного потребления электроэнергии в СНТ "Радуга". Сумма невыплаченных средств составила 483 тысячи рублей.
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