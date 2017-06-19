Правительство задумалось об открытии роддома в здании бывшей больницы РЖД в Черняховске

Региональные власти рассмотрят возможность открытия роддома в здании бывшей больницы РЖД в Черняховске. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 19 июня, после встречи с депутатами облдумы.

По словам главы региона, вопрос о необходимости открытия в Черняховске роддома подняла депутат от фракции КПРФ Екатерина Семёнова. Именно она предложила использовать под эти цели давно пустующее здание ведомственной больницы.

"Мы сейчас с коллегами из Минздрава пообщаемся, есть ли такая реальная потребность (в роддоме – прим. ред.). Насколько я понимаю, больница РЖД сейчас стоит без использования. Будем её просить передать нам в собственность. Посмотрим, сколько потребует от нас каких-то материально-технических вложений, чтобы оборудовать новое медучреждение", – пояснил Алиханов.