Правительство задумалось об открытии роддома в здании бывшей больницы РЖД в Черняховске
Региональные власти рассмотрят возможность открытия роддома в здании бывшей больницы РЖД в Черняховске. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 19 июня, после встречи с депутатами облдумы.
По словам главы региона, вопрос о необходимости открытия в Черняховске роддома подняла депутат от фракции КПРФ Екатерина Семёнова. Именно она предложила использовать под эти цели давно пустующее здание ведомственной больницы.
"Мы сейчас с коллегами из Минздрава пообщаемся, есть ли такая реальная потребность (в роддоме – прим. ред.). Насколько я понимаю, больница РЖД сейчас стоит без использования. Будем её просить передать нам в собственность. Посмотрим, сколько потребует от нас каких-то материально-технических вложений, чтобы оборудовать новое медучреждение", – пояснил Алиханов.
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