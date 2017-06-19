Совы, аисты, лисёнок: приют-передержка "Клюквенное" просит помощи на лечение диких животных

Приют-передержка для диких животных "Клюквенное" частично восстановил работу и просит у жителей Калининградской области помощи на лечение больных постояльцев. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр Светлана Санина.



По её словам, сейчас зоозащитники принимают только тяжелобольных зверей и птиц, а также некоторых слётков. Так, на прошлой неделе в Клюквенное поступили соколёнок-пустельга и два совёнка. Одного из птенцов привезли калининградцы, которые нашли его на территории завода. Двух совят разорвали собаки, а третьему успели откусить кусочек крыла. Сейчас ему требуется медицинская помощь. Также приют сейчас занимается лечением маленького канюка, крошечного птенца чайки, ибиса с разбитой головой и лисёнка Пуха.



"Денег с этим количеством зверей не хватает, — объяснила Светлана. — У меня не было времени даже проверить баланс на карте. Когда пришло время платить за операцию, выяснилось, что средств не хватает".