Развитие коммунальной инфраструктуры Калининграда оценили в шесть годовых бюджетов муниципалитета

Стоимость комплексного развития коммунальной инфраструктуры Калининграда оценили в 76 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте горсовета по результатам комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.



В эту стоимость входит модернизация сетей, строительство водонасосных станций и газопроводов, канализационных сетей, реконструкция РТС и многое другое. При этом, по заверениям председателя городского совета Андрея Кропоткина, реализация программы не должна происходить за счёт повышения тарифов на коммунальные услуги. Собираются привлекать средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Стоит отметить, что 76 млрд рублей — это в шесть раз больше, чем годовой бюджет Калининграда, В эту стоимость входит модернизация сетей, строительство водонасосных станций и газопроводов, канализационных сетей, реконструкция РТС и многое другое. При этом, по заверениям председателя городского совета Андрея Кропоткина, реализация программы не должна происходить за счёт повышения тарифов на коммунальные услуги. Собираются привлекать средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Стоит отметить, что 76 млрд рублей — это в шесть раз больше, чем годовой бюджет Калининграда, который составляет 12 млрд 418 млн рублей.



Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Калининграда на период до 2035 года разработало московское ООО "Городское бюро экспертизы собственности — энерго". В документе содержатся характеристика нынешнего состояния коммунальной инфраструктуры Калининграда, анализ и механизмы решения проблем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, канализации.