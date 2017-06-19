В зарплате не выиграл: Алиханов сдаёт квартиру в Москве, чтобы оплатить ипотеку

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов вынужден сдавать квартиру на Мичуринском проспекте в Москве, чтобы погасить ипотеку, которую оформил на эту же жилплощадь. Об этом политик рассказал в интервью ТАСС.
"На Мичуринском мы успели прожить год и уехали сюда, в Калининград. Но ипотека-то осталась. Со своей нынешней зарплаты покрывать её не могу, поэтому сдаём квартиру в аренду", — рассказал Алиханов, отметив, что на его прежнем месте работы зарплата выходила вдвое больше, чем сейчас, благодаря премиям и надбавкам.
По словам чиновника, в Калининграде ему дали служебное жильё на окраине города и первое время ему пришлось спать на полу.
"Повезло, что в квартире хотя бы были сантехника и встроенная кухня, иначе пришлось бы самому устанавливать. Первые пару недель ночевал на полу в спальном мешке, пока не пришла фура с моей мебелью из Москвы", — признался Алиханов.
По словам врио губернатора, если жена с детьми в отъезде, ему даже хочется заночевать на работе.
"При рабочем кабинете есть комната отдыха с раскладывающимся диваном. Обычно засиживаюсь допоздна. Неохота уезжать ночью, а утром пробиваться по пробкам обратно. Потом всё же пересиливаю себя и выбираюсь домой, чтобы отдохнуть и быть в форме", — рассказал Алиханов.
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